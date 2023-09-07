В Паралимпийском комитете России объяснили слова о приостановке членства в МПК

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков объяснил возможную приостановку членства ПКР в Международном паралимпийском комитете. По его словам, она будет действовать до тех пор, пока РФ не удовлетворит требования организации, которые идут вразрез с паралимпийскими ценностями.

Он рассказал, что ПКР могут как исключить, так и просто приостановить в правах, а также ввести в отношении него санкции, но допустить российских паралимпийцев к международным соревнованиям.

"Я считаю, что ПКР могут надолго отстранить, поскольку мы не собираемся менять свою позицию и отступать от паралимпийского принципа нейтралитета, санкции могут продолжаться до тех пор, пока исполком МПК не поменяет свою позицию по этому вопросу", — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Рожков, в МПК выразили недовольство активным задействованием ПКР в реабилитации тяжелораненых ветеранов спецоперации, а также потребовали дать оценку СВО и не участвовать в проведении соревнований с её символами. При этом он подчеркнул, что требования организации противоречат уставу как ПКР, так и МПК.

"Мы не можем занимать какую-либо позицию. Но ПКР не может быть в стороне от проблем в нашей стране и не привлекать ветеранов СВО в паралимпийское движение", — добавил он.