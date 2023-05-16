Врач предложил Костомарову присмотреться к паралимпийским соревнованиям

Остеопат-невролог Александр Евдокимов оценил шансы фигуриста Романа Костомарова на восстановление. По его словам, факт стабилизации олимпийского чемпиона уже говорит о положительной динамике реабилитации.

"Состояние, в котором он оказался в начале зимы, не оставляло надежд на то, что он сможет выкарабкаться. Но сейчас его состояние стабилизировалось, он пошёл на поправку, а значит, шансы на восстановление высокие", — приводит его слова "Вечерняя Москва".

Медик выразил мнение, что в дальнейшей реабилитации большую роль сыграет состояние его головного мозга, а не конечностей. Он заметил, что сейчас технологии вышли на совершенно новый уровень и позволяют сделать протезирование с сохранением почти всех функций нервных окончаний, в отличие от мозга, с которым всё обстоит гораздо сложнее.