Врач предложил Костомарову присмотреться к паралимпийским соревнованиям
Остеопат Евдокимов заявил, что у Костомарова высокие шансы на восстановление
Остеопат-невролог Александр Евдокимов оценил шансы фигуриста Романа Костомарова на восстановление. По его словам, факт стабилизации олимпийского чемпиона уже говорит о положительной динамике реабилитации.
"Состояние, в котором он оказался в начале зимы, не оставляло надежд на то, что он сможет выкарабкаться. Но сейчас его состояние стабилизировалось, он пошёл на поправку, а значит, шансы на восстановление высокие", — приводит его слова "Вечерняя Москва".
Медик выразил мнение, что в дальнейшей реабилитации большую роль сыграет состояние его головного мозга, а не конечностей. Он заметил, что сейчас технологии вышли на совершенно новый уровень и позволяют сделать протезирование с сохранением почти всех функций нервных окончаний, в отличие от мозга, с которым всё обстоит гораздо сложнее.
Говоря о будущем Костомарова, остеопат усомнился, что он сможет продолжить карьеру в большом спорте. При этом он напомнил о неплохой альтернативе — паралимпийских соревнованиях. Всё будет зависеть лишь от собственного желания фигуриста.
Напомним, недавно Костомаров впервые после госпитализации вышел на связь с подписчиками. Он признался, что его лечащие врачи и правда "вытащили его с того света". Более того, он до сих пор находится под их контролем. В начале года спортсмена госпитализировали с пневмонией. У него начался сепсис, из-за которого пришлось провести несколько операций по ампутации конечностей спортсмена. Также уточнялось, что он испытывает трудности с восстановлением их подвижности.
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