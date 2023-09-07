Международный паралимпийский комитет хочет навсегда исключить РФ из организации
Паралимпийский комитет России (ПКР) может навсегда лишиться членства в Международном паралимпийском комитете (IPC), который настроен принять такое решение во время заседания в Бахрейне 27 сентября. Об этом сказал президент ПКР Павел Рожков на совещании коллегии Минспорта РФ.
Он напомнил, что осенью 2022 года Генассамблея IPC уже приостанавливала членство ПКР. Однако российская сторона обжаловала решение и выиграла апелляционную инстанцию трибунала IPC. В итоге удалось лицензировать паралимпийцев из России и завоевать рейтинги для участия в Играх в Париже в 2024 году.
Однако, по словам Рожкова, "IPC успокоиться не может" и собирается во время Генассамблеи в Бахрейне добиваться полного исключения ПКР из организации. Сейчас Россия готовится "дать бой", проводит многочисленные юридические консультации, подключился также МИД, отметил президент ПКР. Он добавил, что с Москвой стали смелее сотрудничать в Азиатском паралимпийском комитете, где обсуждается возможность участия в соревнованиях наших атлетов, хотя ранее МОК вынес по этому вопросу запрет.
"Более смело с нами стал сотрудничать Азиатский паралимпийский комитет. Мы с министром спорта Олегом Матыциным в Пекине встречались с главой НПК Китая госпожой Хайди Чжан и обсуждали наше вступление в азиатский регион и участие в Азиатских паралимпийских играх. Сегодня этот вопрос решается", — пояснил Рожков.
Напомним, что 26 июля МОК разослал приглашения на ОИ-2024 в Париже 203 национальным олимпийским комитетам. При этом о том, что Россия и Белоруссия их не получат, стало известно заранее. Министр спорта России Олег Матыцин назвал решение МОК дискриминацией и нарушением принципов олимпизма. Он же предупредил, что российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО на Украине, чтобы участвовать в международных соревнованиях. Глава МОК Томас Бах признал санкции против российских спортсменов незаконными, но делать ничего не стал.
ТАСС / Михаил Терещенко