Международный паралимпийский комитет хочет навсегда исключить РФ из организации

Паралимпийский комитет России (ПКР) может навсегда лишиться членства в Международном паралимпийском комитете (IPC), который настроен принять такое решение во время заседания в Бахрейне 27 сентября. Об этом сказал президент ПКР Павел Рожков на совещании коллегии Минспорта РФ.

Он напомнил, что осенью 2022 года Генассамблея IPC уже приостанавливала членство ПКР. Однако российская сторона обжаловала решение и выиграла апелляционную инстанцию трибунала IPC. В итоге удалось лицензировать паралимпийцев из России и завоевать рейтинги для участия в Играх в Париже в 2024 году.

Однако, по словам Рожкова, "IPC успокоиться не может" и собирается во время Генассамблеи в Бахрейне добиваться полного исключения ПКР из организации. Сейчас Россия готовится "дать бой", проводит многочисленные юридические консультации, подключился также МИД, отметил президент ПКР. Он добавил, что с Москвой стали смелее сотрудничать в Азиатском паралимпийском комитете, где обсуждается возможность участия в соревнованиях наших атлетов, хотя ранее МОК вынес по этому вопросу запрет.