МОК объявил невозможным участие россиян и белорусов в Азиатских играх 2023 года

Российские и белорусские спортсмены не получат возможности поучаствовать в Азиатских играх 2023 года в Китае. Об этом рассказали в Международном олимпийском комитете (МОК).

"Концепция участия спортсменов с российским и белорусским паспортами в Азиатских играх 2023 года, как обсуждалось на Олимпийском саммите в декабре 2022 года, была изучена, но оказалась неосуществимой по техническим причинам", — говорится в заявлении.