МОК объявил невозможным участие россиян и белорусов в Азиатских играх 2023 года
Российские и белорусские спортсмены не получат возможности поучаствовать в Азиатских играх 2023 года в Китае. Об этом рассказали в Международном олимпийском комитете (МОК).
"Концепция участия спортсменов с российским и белорусским паспортами в Азиатских играх 2023 года, как обсуждалось на Олимпийском саммите в декабре 2022 года, была изучена, но оказалась неосуществимой по техническим причинам", — говорится в заявлении.
Напомним, Азиатские игры состоятся в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В июле генеральный директор Олимпийского совета Азии Хусейн аль-Мусаллам сообщил, что спортсменов из России и Белоруссии допустят до игр в нейтральном статусе, им выделят 500 квот. Однако Россия так и не получила официальных приглашений на соревнования.
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