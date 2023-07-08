Атлетов из России и Белоруссии допустят до Азиатских игр в нейтральном статусе

Спортсменов из России и Белоруссии допустят до Азиатских игр 2023 года в китайском Ханчжоу в нейтральном статусе. Всего будет выделено 500 квот, сообщил генеральный директор Олимпийского совета Азии Хусейн аль-Мусаллам.

Уточняется, что российские и белорусские атлеты выступят вне медального зачёта. Решение допустить спортсменов к соревнованиям принято, чтобы дать им возможность поучаствовать в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Решение о допуске будут принимать международные федерации. Национальные олимпийские комитеты должны предоставить списки участников на Азиатские игры до 15 июля. Сами соревнования пройдут с 23 сентября по 8 октября, будет разыграно 482 комплекта медалей.