Атлетов из России и Белоруссии допустят до Азиатских игр в нейтральном статусе
Стадион в Ханчжоу, где пройдут Азиатские игры 2023 года. Обложка © ТАСС / SIPA Asia via ZUMA Press Wire
Спортсменов из России и Белоруссии допустят до Азиатских игр 2023 года в китайском Ханчжоу в нейтральном статусе. Всего будет выделено 500 квот, сообщил генеральный директор Олимпийского совета Азии Хусейн аль-Мусаллам.
Уточняется, что российские и белорусские атлеты выступят вне медального зачёта. Решение допустить спортсменов к соревнованиям принято, чтобы дать им возможность поучаствовать в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Решение о допуске будут принимать международные федерации. Национальные олимпийские комитеты должны предоставить списки участников на Азиатские игры до 15 июля. Сами соревнования пройдут с 23 сентября по 8 октября, будет разыграно 482 комплекта медалей.
Напомним, Олимпийский совет Азии (ОСА) в январе предложил спортсменам из России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал это приглашение проявлением идеалов олимпизма.
Как сообщал Лайф, 28 марта МОК рекомендовал допустить российских спортсменов до соревнований, но только в нейтральном статусе. Гражданам РФ и Белоруссии также запрещается участвовать в командных видах спорта. Кроме того, появилась информация, что МОК намерен допустить россиян на правах команды беженцев. Президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили в ответ предложил появиться на Играх на танках.