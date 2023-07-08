Россия не получала приглашений на Азиатские игры, заявили в ОКР
Президент ОКР Поздняков: Комитет не получал приглашений на Азиатские игры – 2023
Олимпийский комитет России (ОКР) не получал приглашений на Азиатские игры 2023 года. Об этом в субботу заявил президент ОКР Станислав Поздняков в своём телеграм-канале.
Глава ОКР прокомментировал заявление генерального директора Олимпийского совета Азии Хусейна аль-Мусаллама, которое тот сделал сегодня днём. Поздняков сравнил его высказывание с мартовскими рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), которые так и не повлекли за собой нужных практических решений и остались только словами.
"На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла", — отметил президент ОКР.
Поздняков напомнил, что до начала состязаний осталось совсем немного времени и в любом случае возникают вопросы не только спортивной подготовки, но и организационные, финансовые, логистические и прочие.
Напомним, сегодня генеральный директор Олимпийского совета Азии Хусейн аль-Мусаллам сообщил, что спортсменов из России и Белоруссии допустят до Азиатских игр 2023 года в Ханчжоу в нейтральном статусе, а всего им выделят 500 квот. Соревнования пройдут с 23 сентября по 8 октября, будет разыграно 482 комплекта медалей. Изначально соревнования должны были пройти в 2022 году, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.
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