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19 сентября, 08:42

Глава ОКР Поздняков: Отказ украинцев фотографироваться с россиянами — шизофрения

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал отказ украинского борца вольного стиля Василия Михайлова фотографироваться на пьедестале с россиянином Ахмедом Усмановым. Поведение спортсмена из соседней страны на ЧМ в Белграде спортивный функционер назвал шизофренией.

"Первый случай был на Олимпиаде в Токио. Тогда украинская спортсменка вынуждена была осудить свое поведение за фотографию с россиянкой. С того момента шизофрения продолжается", — напомнил в беседе с журналистами Поздняков.

Украинский борец отказался встать на один пьедестал с россиянином ради фото на ЧМ

Украинский борец отказался встать на один пьедестал с россиянином ради фото на ЧМ

Напомним, что россиянин Усманов завоевал золото на чемпионате мира по вольной борьбе в категории до 79 килограммов, а Михайлов получил бронзовую медаль. После награждения призёры собрались для общей фотографии. К Усманову присоединились выигравший серебро грузин Владимир Гамкрелидзе и получивший вторую бронзу иранец Мохаммад Ноходиларими. Борец с Украины фотографироваться отказался.

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Агентство "Москва"/ Сергей Ведяшкин

Марина Калегина
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