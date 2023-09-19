Глава ОКР Поздняков: Отказ украинцев фотографироваться с россиянами — шизофрения

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал отказ украинского борца вольного стиля Василия Михайлова фотографироваться на пьедестале с россиянином Ахмедом Усмановым. Поведение спортсмена из соседней страны на ЧМ в Белграде спортивный функционер назвал шизофренией.

"Первый случай был на Олимпиаде в Токио. Тогда украинская спортсменка вынуждена была осудить свое поведение за фотографию с россиянкой. С того момента шизофрения продолжается", — напомнил в беседе с журналистами Поздняков.