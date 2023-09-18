Украинский борец отказался встать на один пьедестал с россиянином ради фото на ЧМ

Украинский борец вольного стиля Василий Михайлов не стал фотографироваться на пьедестале почёта вместе с российским спортсменом Ахмедом Усмановым. Ситуация произошла на чемпионате мира по борьбе в Белграде после определения победителей.

Сегодня Усманов завоевал золото на чемпионе мира по вольной борьбе в категории до 79 килограммов, а Михайлов получил бронзовую медаль. После награждения призёры собрались для общей фотографии. К Усманову присоединился выигравший серебро грузин Владимир Гамкрелидзе и получивший вторую бронзу иранец Мохаммад Ноходиларими. Борец с Украины фотографироваться отказался.