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18 сентября, 19:16

Украинский борец отказался встать на один пьедестал с россиянином ради фото на ЧМ

Украинец Михайлов отказался от фото с россиянином Усмановым на ЧМ в Белграде

<p>Слева направо: грузин Владимир Гамкрелидзе, россиянин Ахмед Усманов, иранец Мохаммад Ноходиларими. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/srochnosport/23190" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Срочный спорт | Sport 24</a></p>

Слева направо: грузин Владимир Гамкрелидзе, россиянин Ахмед Усманов, иранец Мохаммад Ноходиларими. Обложка © T.me / Срочный спорт | Sport 24

Украинский борец вольного стиля Василий Михайлов не стал фотографироваться на пьедестале почёта вместе с российским спортсменом Ахмедом Усмановым. Ситуация произошла на чемпионате мира по борьбе в Белграде после определения победителей.

Сегодня Усманов завоевал золото на чемпионе мира по вольной борьбе в категории до 79 килограммов, а Михайлов получил бронзовую медаль. После награждения призёры собрались для общей фотографии. К Усманову присоединился выигравший серебро грузин Владимир Гамкрелидзе и получивший вторую бронзу иранец Мохаммад Ноходиларими. Борец с Украины фотографироваться отказался.

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Это не первый случай неспортивного поведения со стороны украинских атлетов. Ранее во время поединка в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию украинская спортсменка Ольга Харлан не стала пожимать руку российской сопернице Анне Смирновой. Вместо этого она выставила саблю вперёд и не подпустила россиянку к себе. Встреча завершилась со счётом 15:7 в пользу украинской фехтовальщицы, но её отстранили от турнира. Харлан даже вручили чёрную карту. Но позже Международная федерация фехтования FIE отменила рукопожатия на турнирах, а затем и чёрную карту Харлан.

Юрий Лысенко
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