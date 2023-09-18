"Русский танк" Абдулрашид Садулаев впервые с 2017 года проиграл схватку на ЧМ

Садулаев, который во время одного из молодёжных турниров получил прозвище "русский танк" за силу и волю к победе, проиграл схватку на чемпионате мира впервые с 2017 года. Тогда в финале он уступил американцу Кайлу Снайдеру, но на чемпионате 2021 года, который проходил в октябре в норвежской столице, стал в пятый раз чемпионом мира в весовой категории до 97 кг, победив американского борца.