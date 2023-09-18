"Русский танк" Абдулрашид Садулаев впервые с 2017 года проиграл схватку на ЧМ
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, 27-летний россиянин Абдулрашид Садулаев проиграл полуфинальную схватку чемпионата мира с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым. Соревнования проходят в Белграде и завершатся 24 сентября уже без российского борца на татами.
Садулаев, который во время одного из молодёжных турниров получил прозвище "русский танк" за силу и волю к победе, проиграл схватку на чемпионате мира впервые с 2017 года. Тогда в финале он уступил американцу Кайлу Снайдеру, но на чемпионате 2021 года, который проходил в октябре в норвежской столице, стал в пятый раз чемпионом мира в весовой категории до 97 кг, победив американского борца.
Напомним, что в этом году в четвертьфинальном поединке Садулаев оказался сильнее представителя Ирана Моджтабу Голейджа. Во время ожесточенной схватки Садулаев уступал оппоненту со счётом 2:4, однако за десять секунд до конца оформил туше, одержав победу.
ТАСС / imago images / United World Wrestl