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16 сентября, 14:33

Российский борец победил украинца на чемпионате мира

Россиянин Магомедов победил украинца Блесецкого и вышел в полуфинал ЧМ по борьбе

<p>Дагестанец Абасгаджи Магомедов. Обложка © ТАСС / EPA / ANDRZEJ LANGE</p>

Дагестанец Абасгаджи Магомедов. Обложка © ТАСС / EPA / ANDRZEJ LANGE

Российский боец вольного стиля Абасгаджи Магомедов победил украинца Валентина Блесецкого и вышел в полуфинал чемпионата мира по борьбе, который проходит в Белграде с 16 по 24 сентября.

Встреча 25-летнего Магомедова, который является чемпионом мира и Европы, с украинцем Блесецким завершилась со счётом 16:4. После поединка спортсмены не пожали друг другу руки. В полуфинале россиянину предстоит схватка с грузином Партенадзе. Отметим, что спортсмены из РФ и Белоруссии выступают на соревнованиях без флага и гимна под аббревиатурой AIN (индивидуальные нейтральные атлеты).

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Ранее Лайф сообщал, что боец ММА Владимир Минеев отправился в зону СВО. Причём в минувшую пятницу россиянин нокаутировал бразильского бойца Рафаэла Карвалью во втором раунде в поединке по кикбоксингу.

Наталья Исакова
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