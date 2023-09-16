Российский борец победил украинца на чемпионате мира

Российский боец вольного стиля Абасгаджи Магомедов победил украинца Валентина Блесецкого и вышел в полуфинал чемпионата мира по борьбе, который проходит в Белграде с 16 по 24 сентября.

Встреча 25-летнего Магомедова, который является чемпионом мира и Европы, с украинцем Блесецким завершилась со счётом 16:4. После поединка спортсмены не пожали друг другу руки. В полуфинале россиянину предстоит схватка с грузином Партенадзе. Отметим, что спортсмены из РФ и Белоруссии выступают на соревнованиях без флага и гимна под аббревиатурой AIN (индивидуальные нейтральные атлеты).