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18 сентября, 16:44

Усманов принёс сборной России первое золото на ЧМ по борьбе в Белграде

<p>Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов. Фото © Пресс-служба Федерации спортивной борьбы России</p>

Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов. Фото © Пресс-служба Федерации спортивной борьбы России

Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов принёс сборной РФ первую золотую медаль на чемпионате мира в Белграде. В финале в весовой категории до 79 кг он одолел представителя Грузии Владимира Гамкрелидзе.

Поединок закончился со счётом 4:1 в пользу россиянина. Бронзовые медали завоевали иранец Мохаммад Ноходиларими и украинский борец Василий Михайлов.

Российский борец победил украинца на чемпионате мира

Российский борец победил украинца на чемпионате мира

А двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, 27-летний россиянин Абдулрашид Садулаев проиграл полуфинальную схватку чемпионата мира с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым. Для "русского танка" это первое поражение с 2017 года.

Андрей Бражников
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