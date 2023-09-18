Усманов принёс сборной России первое золото на ЧМ по борьбе в Белграде
Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов. Фото © Пресс-служба Федерации спортивной борьбы России
Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов принёс сборной РФ первую золотую медаль на чемпионате мира в Белграде. В финале в весовой категории до 79 кг он одолел представителя Грузии Владимира Гамкрелидзе.
Поединок закончился со счётом 4:1 в пользу россиянина. Бронзовые медали завоевали иранец Мохаммад Ноходиларими и украинский борец Василий Михайлов.
А двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, 27-летний россиянин Абдулрашид Садулаев проиграл полуфинальную схватку чемпионата мира с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым. Для "русского танка" это первое поражение с 2017 года.