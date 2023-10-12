МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в состав олимпийских советов новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил директор организации по коммуникациям Марк Адамс.

"Решение ОКР включить в членство четыре олимпийских совета является нарушением Олимпийской хартии, так как оно нарушает территориальную целостность Украины. ОКР отстранён немедленно до дальнейшего уведомления. ОКР больше не может действовать как НОК и получать средства от МОК", — сказал он журналистам.