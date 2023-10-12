МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в состав олимпийских советов новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил директор организации по коммуникациям Марк Адамс.
"Решение ОКР включить в членство четыре олимпийских совета является нарушением Олимпийской хартии, так как оно нарушает территориальную целостность Украины. ОКР отстранён немедленно до дальнейшего уведомления. ОКР больше не может действовать как НОК и получать средства от МОК", — сказал он журналистам.
Напомним, глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины призвал МОК ввести санкции против ОКР из-за включения олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав российской организации. Ранее, кстати, депутат Госдумы Светлана Журова уже предполагала такой исход. Она отметила, что спортсменам из новых регионов по политическим причинам могут попросту не выдать документы, необходимые для заграничных поездок, в том числе для участия в летних Олимпийских играх 2024 года во Франции.
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