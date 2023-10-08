Журова усомнилась в допуске спортсменов из новых регионов России к ОИ-2024
Спортсмены из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, вероятнее всего, не смогут поучаствовать в летних Олимпийских играх 2024 года во Франции. К такому выводу пришла депутат ГД Светлана Журова.
Парламентарий уверена, что атлетам по политическим причинам могут попросту не выдать документы, необходимые для заграничных поездок. С такими ситуациями отечественные спортсмены уже сталкивались, напомнила она.
"Например, конькобежцам, участвующим на международном уровне, однажды просто отказались выдавать визы для участия только из-за того, что массажист команды — крымчанин. МОК может допускать любых спортсменов, но всё зависит от решения вышестоящих политических инстанций", — рассказала Журова RT.
Неучастие в ОИ-2024 в Париже грозит не только представителям четырёх присоединённых регионов, но и всем российским атлетам, считает глава ОКР Станислав Поздняков. Ранее МОК отказался допускать спортсменов из РФ до юношеской Олимпиады-2024.
ТАСС / Zuma / Panoramic