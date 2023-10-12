Международный олимпийский комитет (МОК) лишь опозорил себя, когда принял политизированное решение отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) из-за новых регионов РФ, заявил Лайфу депутат Госдумы Антон Немкин. Впрочем, этот враждебный шаг не напугает отечественных спортсменов, добавил он.

"Решение отстранить ОКР — абсолютно позорное для МОК. А ещё более позорное — это обоснование, с которым было принято такое решение, — включение в состав олимпийских советов новых регионов РФ. Странно, что эти люди до сих пор не поняли, что нашу страну не напугать политизированными решениями", — отметил парламентарий.

Народный избранник напомнил, что за последние полтора года РФ неоднократно сталкивалась с подобными проявлениями русофобии. Однако ни одно из них не отразилось ни на экономических показателях страны, ни на духе её граждан, подчеркнул Немкин.

"А нашим спортсменам желаю сил. Очень жаль, что они оказались незаслуженно втянуты в противостояние нашей страны с людьми, у которых, как оказалось, нет принципов", — резюмировал депутат.