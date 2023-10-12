МОК оставил за собой право допуска атлетов из РФ на Олимпиаду в Париже
МОК будет принимать в индивидуальном порядке решения о допуске каждого российского спортсмена на Олимпийские игры в Париже, но только в нейтральном статусе. Об этом рассказала пресс-служба организации.
"Исполком МОК оставляет за собой право принимать решения об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом на Олимпийских играх 2024 и 2026 годов", — отмечается в тексте.
При этом, как уточнил официальный представитель МОК Марк Адамс, принятие решения о допуске российских спортсменов на парижскую Олимпиаду не будет привязано ни к каким временным рамкам.
Ранее МОК рекомендовал допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе. Но на строгих условиях: в участии откажут тем, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Кроме того, для россиян и белорусов будет закрыто участие в командных соревнованиях. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены не будут подписывать никакие декларации об осуждении своей страны. Сегодня МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в состав олимпийских советов новых российских регионов.
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