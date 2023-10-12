МОК оставил за собой право допуска атлетов из РФ на Олимпиаду в Париже

МОК будет принимать в индивидуальном порядке решения о допуске каждого российского спортсмена на Олимпийские игры в Париже, но только в нейтральном статусе. Об этом рассказала пресс-служба организации.

"Исполком МОК оставляет за собой право принимать решения об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом на Олимпийских играх 2024 и 2026 годов", — отмечается в тексте.