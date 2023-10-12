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12 октября, 14:54

Олимпийский комитет РФ назвал решение МОК об отстранении контрпродуктивным

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) на время отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) политически ангажировано и контрпродуктивно. Об этом сказано в заявлении организации.

"МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплёкой, закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто ещё в феврале 2022 года", говорится в тексте.

Там подчёркивается, что решение МОК не окажет влияния на российских спортсменов, которые без причины уже отстранены от международных соревнований. В ОКР добавили, что продолжат защищать свои интересы, а также представлять спортсменов и организации из России.

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Напомним, МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в состав олимпийских советов новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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