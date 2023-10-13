МОК: Претендующие на допуск к Олимпиаде россияне не должны быть связаны с ОКР
Российские спортсмены, которые хотят быть допущены к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже, не должны иметь ничего общего с Олимпийским комитетом России. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
"Дедлайна нет, в решении говорится о дальнейшем уведомлении, так что мы будем следить за ситуацией, время на нас не давит", — сказал он журналистам.
Бах подчеркнул, что МОК оставил за собой право приглашать нейтральных спортсменов с гражданством России. По его словам, это означает, что ОКР не играет роли в этом вопросе.
"Важно, чтобы не было никакой связи с ОКР или Россией", — подчеркнул президент МОК.
Ранее Лайф рассказывал, что Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в состав олимпийских советов новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. По словам Баха, ОКР больше не может действовать как НОК и получать средства от МОК. В ответ в МИД РФ обвинили комитет в ущемлении прав российских атлетов, а в Госдуме назвали такое решение настоящим позором.
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