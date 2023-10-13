МОК: Претендующие на допуск к Олимпиаде россияне не должны быть связаны с ОКР

Российские спортсмены, которые хотят быть допущены к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже, не должны иметь ничего общего с Олимпийским комитетом России. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

"Дедлайна нет, в решении говорится о дальнейшем уведомлении, так что мы будем следить за ситуацией, время на нас не давит", — сказал он журналистам.

Бах подчеркнул, что МОК оставил за собой право приглашать нейтральных спортсменов с гражданством России. По его словам, это означает, что ОКР не играет роли в этом вопросе.