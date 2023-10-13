Олимпийский чемпион Тихонов назвал главу МОК Баха игрушкой в руках политиков

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах стал игрушкой в руках политиков, заявил четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Спортсмен выразил мнение, что после ОИ-2014 в Сочи России не следовало награждать его орденом Почёта.

"Томас Бах — это игрушка в руках политиков. Я считаю, что ему не нужно было вручать орден Почёта после Олимпиады в Сочи. Но лишать его этой награды сейчас смысла не вижу", — высказался Тихонов в беседе с ТАСС.

Биатлонист также развеял заблуждение о том, что МОК и его президент Томас Бах являются инициаторами "глобального раздрая в мировом спорте". Он уверен, что это дело рук политиков — как они прикажут Баху, так и будет. По мнению Тихонова, сейчас правят бал американцы, но это давно пора делать России.