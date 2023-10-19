Путин поручил вовлечь в занятия спортом к 2030 году 70% россиян

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу вовлечь к 2030 году в систематические занятия спортом 70% граждан страны. Об этом он рассказал, выступая в Перми на международном форуме "Россия — спортивная держава" в Перми.

"Особое внимание будем уделять массовому спорту. Задача — привлечь к систематическим занятиям спортом к 2030 году 70% российских граждан! То есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек всех возрастов и групп здоровья. И мы создаём для этого все условия", — подчеркнул глава государства.