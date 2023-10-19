Регион

Уведомления отключены

19 октября, 09:51

Путин поручил вовлечь в занятия спортом к 2030 году 70% россиян

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу вовлечь к 2030 году в систематические занятия спортом 70% граждан страны. Об этом он рассказал, выступая в Перми на международном форуме "Россия — спортивная держава" в Перми.

"Особое внимание будем уделять массовому спорту. Задача привлечь к систематическим занятиям спортом к 2030 году 70% российских граждан! То есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек всех возрастов и групп здоровья. И мы создаём для этого все условия", подчеркнул глава государства.

Путин назвал любимые виды спорта

Путин назвал любимые виды спорта

В августе на совещании с правительством президент уже подчёркивал необходимость повышать количество граждан, которые занимаются спортом и физкультурой. По словам главы государства, в России этот показатель растёт постоянно. Однако, по его мнению, ещё есть куда стремиться.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Физкультура
  • Здоровье
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров