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19 октября, 11:54

Путин раскритиковал чиновников за отсутствие подвижек в подпрограмме "Спорт на селе"

Путин раскритиковал невыполнение задач развития спортивной инфраструктуры в сёлах

Президент России Владимир Путин с сожалением констатировал, что порученный им к разработке и включению в действующую госпрограмму развития физической культуры и спорта проект подпрограммы "Спорт на селе" до сих пор не принят. Об этом российский лидер заявил на заседании Cовета по физкультуре и спорту.

"Особое внимание — сельским территориям. Я давал поручение разработать специальную подпрограмму "Спорт на селе" и включить в действующую государственную программу развития физкультуры и спорта. Такой документ, к сожалению, до сих пор не принят!" с негодованием отметил президент.

Путин обратил внимание, что всё ещё отсутствующий отдельный спортивный раздел должен существовать не в виде набора мероприятий, а именно как раздел и проект программы планов государства по развитию социальной сферы и инфраструктуры села. Глава РФ распорядился разобраться, в чём причина проволочки, и узнать, когда вопрос будет решён фактически, а не на бумаге отчётов и докладов.

Путин поддержал идею вернуть спортивные парады на Красной площади

Путин поддержал идею вернуть спортивные парады на Красной площади

Ранее Путин поставил задачу вовлечь к 2030 году в систематические занятия спортом 70% граждан страны. Если поставленная цель будет выполнена, то спорт станет нормой для 93 миллионов россиян всех возрастов и групп здоровья.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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