Путин раскритиковал чиновников за отсутствие подвижек в подпрограмме "Спорт на селе"

Президент России Владимир Путин с сожалением констатировал, что порученный им к разработке и включению в действующую госпрограмму развития физической культуры и спорта проект подпрограммы "Спорт на селе" до сих пор не принят. Об этом российский лидер заявил на заседании Cовета по физкультуре и спорту.

"Особое внимание — сельским территориям. Я давал поручение разработать специальную подпрограмму "Спорт на селе" и включить в действующую государственную программу развития физкультуры и спорта. Такой документ, к сожалению, до сих пор не принят!" — с негодованием отметил президент.

Путин обратил внимание, что всё ещё отсутствующий отдельный спортивный раздел должен существовать не в виде набора мероприятий, а именно как раздел и проект программы планов государства по развитию социальной сферы и инфраструктуры села. Глава РФ распорядился разобраться, в чём причина проволочки, и узнать, когда вопрос будет решён фактически, а не на бумаге отчётов и докладов.