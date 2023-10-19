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19 октября, 10:59

Путин поддержал идею вернуть спортивные парады на Красной площади

Президент РФ Владимир Путин положительно отнёсся к инициативе возобновить проведение спортивных парадов на Красной площади. Об этом российский лидер сказал на полях форума "Россия — спортивная держава".

Путин поддержал идею вернуть спортивные парады на Красной площади. Видео © LIFE

"Хотим к вам обратиться, чтобы Год спорта был следующим. Такие спортивные события в России проходят, и весь мир будет смотреть на это. Это будет правильно. А на Красной площади возродить спортивные парады", — предложил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.

Он подчеркнул, что ассоциация готова со своей стороны оказать всяческую поддержку реализации мероприятия. Путин одобрил инициативу и ответил: "Хорошая идея".

Путин: РФ открыта к современным видам спорта, в том числе киберспорту

Путин: РФ открыта к современным видам спорта, в том числе киберспорту

Также президент РФ Владимир Путин назвал безусловным государственным приоритетом развитие спорта в стране и заявил, что Россия поддерживает тех своих атлетов, которые из-за ограничений их прав со стороны Запада вынуждены пропускать мировые соревнования.

Обложка ©

ТАСС / Виктор Кошевой, Алексей Стужин

Татьяна Миссуми
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