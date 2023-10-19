Президент РФ Владимир Путин положительно отнёсся к инициативе возобновить проведение спортивных парадов на Красной площади. Об этом российский лидер сказал на полях форума "Россия — спортивная держава".

Путин поддержал идею вернуть спортивные парады на Красной площади. Видео © LIFE

"Хотим к вам обратиться, чтобы Год спорта был следующим. Такие спортивные события в России проходят, и весь мир будет смотреть на это. Это будет правильно. А на Красной площади возродить спортивные парады", — предложил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.

Он подчеркнул, что ассоциация готова со своей стороны оказать всяческую поддержку реализации мероприятия. Путин одобрил инициативу и ответил: "Хорошая идея".