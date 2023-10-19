Путин: РФ поддерживает своих атлетов, пропускающих международные старты

Президент РФ Владимир Путин назвал безусловным государственным приоритетом развитие спорта в стране, а также заявил, что Россия поддерживает тех своих атлетов, которые из-за ограничений их прав со стороны Запада вынуждены пропускать мировые соревнования.

"В России по линии правительства и ОКР с участием меценатов поддерживаем тех, кто из-за ограничений прав и свобод движений вынужден пропускать международные старты", — отметил глава государства на международном форуме "Россия — спортивная держава" в Перми.

Путин подчеркнул, что сегодня развитие спорта — одна из важнейших национальных целей. Он отметил великую объединяющую силу спорта, о чём забыли на Западе, не допуская россиян до соревнований.