Регион

Уведомления отключены

19 октября, 10:03

Путин: РФ поддерживает своих атлетов, пропускающих международные старты

Президент РФ Владимир Путин назвал безусловным государственным приоритетом развитие спорта в стране, а также заявил, что Россия поддерживает тех своих атлетов, которые из-за ограничений их прав со стороны Запада вынуждены пропускать мировые соревнования.

"В России по линии правительства и ОКР с участием меценатов поддерживаем тех, кто из-за ограничений прав и свобод движений вынужден пропускать международные старты", — отметил глава государства на международном форуме "Россия — спортивная держава" в Перми.

Путин подчеркнул, что сегодня развитие спорта — одна из важнейших национальных целей. Он отметил великую объединяющую силу спорта, о чём забыли на Западе, не допуская россиян до соревнований.

МОК: Претендующие на допуск к Олимпиаде россияне не должны быть связаны с ОКР

МОК: Претендующие на допуск к Олимпиаде россияне не должны быть связаны с ОКР

Ранее Лайф писал, что Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в состав олимпийских советов новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. По словам Баха, ОКР больше не может действовать как НОК и получать средства от МОК. В ответ в МИД РФ обвинили комитет в ущемлении прав российских атлетов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Политика
  • Спорт
  • Пермский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров