Путин: РФ поддерживает своих атлетов, пропускающих международные старты
Президент РФ Владимир Путин назвал безусловным государственным приоритетом развитие спорта в стране, а также заявил, что Россия поддерживает тех своих атлетов, которые из-за ограничений их прав со стороны Запада вынуждены пропускать мировые соревнования.
"В России по линии правительства и ОКР с участием меценатов поддерживаем тех, кто из-за ограничений прав и свобод движений вынужден пропускать международные старты", — отметил глава государства на международном форуме "Россия — спортивная держава" в Перми.
Путин подчеркнул, что сегодня развитие спорта — одна из важнейших национальных целей. Он отметил великую объединяющую силу спорта, о чём забыли на Западе, не допуская россиян до соревнований.
Ранее Лайф писал, что Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в состав олимпийских советов новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. По словам Баха, ОКР больше не может действовать как НОК и получать средства от МОК. В ответ в МИД РФ обвинили комитет в ущемлении прав российских атлетов.
ТАСС / Сергей Савостьянов