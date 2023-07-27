Минспорта России пригласит украинских атлетов на Всемирные игры дружбы

Министерство спорта РФ пригласит спортсменов из Украины на Всемирные игры дружбы, которые состоятся в сентябре 2024 года. Об этом заявил глава ведомства Олег Матыцин.

"Мы пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории страны. У них будут равные соревновательные права для участия в Играх дружбы", — сказал он журналистам.