Минспорта России пригласит украинских атлетов на Всемирные игры дружбы
Министерство спорта РФ пригласит спортсменов из Украины на Всемирные игры дружбы, которые состоятся в сентябре 2024 года. Об этом заявил глава ведомства Олег Матыцин.
"Мы пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории страны. У них будут равные соревновательные права для участия в Играх дружбы", — сказал он журналистам.
Игры дружбы — мультиспортивный турнир по 27 дисциплинам, он объединит все страны, которые хотят участвовать без оглядки на политические взгляды. Игры пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Центром Игр дружбы станет столичный стадион "Лужники".
Это заявление Матыцина прозвучало на фоне сегодняшнего скандала с украинской саблисткой. Напомним, после встречи 1/32 финала чемпионата мира Ольга Харлан не стала пожимать руку сопернице из РФ Анне Смирновой. Завершив поединок, россиянка хотела подойти к сопернице, но та выставила саблю вперёд и не подпустила Смирнову к себе. Бой завершился со счётом 15:7 в пользу Харлан, однако затем украинскую саблистку отстранили от турнира и дисквалифицировали на два месяца.
Getty Images / Michael Steele