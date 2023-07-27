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27 июля, 14:17

Минспорта России пригласит украинских атлетов на Всемирные игры дружбы

Министерство спорта РФ пригласит спортсменов из Украины на Всемирные игры дружбы, которые состоятся в сентябре 2024 года. Об этом заявил глава ведомства Олег Матыцин.

"Мы пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории страны. У них будут равные соревновательные права для участия в Играх дружбы", — сказал он журналистам.

Игры дружбы — мультиспортивный турнир по 27 дисциплинам, он объединит все страны, которые хотят участвовать без оглядки на политические взгляды. Игры пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Центром Игр дружбы станет столичный стадион "Лужники".

Матыцин возмущён поведением украинки Харлан, ткнувшей россиянку саблей на ЧМ

Матыцин возмущён поведением украинки Харлан, ткнувшей россиянку саблей на ЧМ

Это заявление Матыцина прозвучало на фоне сегодняшнего скандала с украинской саблисткой. Напомним, после встречи 1/32 финала чемпионата мира Ольга Харлан не стала пожимать руку сопернице из РФ Анне Смирновой. Завершив поединок, россиянка хотела подойти к сопернице, но та выставила саблю вперёд и не подпустила Смирнову к себе. Бой завершился со счётом 15:7 в пользу Харлан, однако затем украинскую саблистку отстранили от турнира и дисквалифицировали на два месяца.

Обложка ©

Getty Images / Michael Steele

Александра Вишнякова
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