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25 октября, 17:31

Путин посоветовал кабмину вспомнить заветы Черномырдина при подготовке к зиме

Президент РФ Владимир Путин порекомендовал министрам в вопросах подготовки к осенне-зимнему периоду опираться на политику экс-премьера России Виктора Черномырдина.

Глава государства обратился к первому заместителю руководителя Администрации Президента РФ Сергею Кириенко и напомнил, что в середине 90-х он был министром энергетики и Черномырдин давал ему ценные советы.

"Его, молодого министра, учил тогдашний председатель Правительства РФ Виктор Степанович Черномырдин, как нужно проходить осенне-зимний максимум, он вам потом расскажет. Надо прислушиваться, были советы опытного руководителя", заметил Путин.

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Ранее Лайф сообщал, что министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин доложил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства о том, что отопительный сезон начался в 79 регионах страны.

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Kremlin.ru

Александра Мышляева
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