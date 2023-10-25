Путин посоветовал кабмину вспомнить заветы Черномырдина при подготовке к зиме

Президент РФ Владимир Путин порекомендовал министрам в вопросах подготовки к осенне-зимнему периоду опираться на политику экс-премьера России Виктора Черномырдина.

Глава государства обратился к первому заместителю руководителя Администрации Президента РФ Сергею Кириенко и напомнил, что в середине 90-х он был министром энергетики и Черномырдин давал ему ценные советы.

"Его, молодого министра, учил тогдашний председатель Правительства РФ Виктор Степанович Черномырдин, как нужно проходить осенне-зимний максимум, он вам потом расскажет. Надо прислушиваться, были советы опытного руководителя", — заметил Путин.