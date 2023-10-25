Патрушев выступил с докладом Путину под крики петухов и нарвался на неожиданный вопрос

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев принял участие в заседании правительства по видеосвязи прямо из курятника. Однако президент РФ Владимир Путин не стал отвлекаться на оживлённый фон и сразу высказал недовольство ценами на мясо птицы. Лайф публикует видео.

Президент РФ Владимир Путин спросил министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева о цене на мясо птицы. Видео © LIFE

"Дмитрий Николаевич, то, что вы с нами из курятника общаетесь, — это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством, безусловно. Ну чего курятина-то так подорожала? Мясо птицы у нас с начала года выросло больше чем на 27%", — спросил глава государства.

Руководитель ведомства рассказал президенту о принимаемых мерах, уточнив, что и производители мяса птицы, "чувствуя свою социальную ответственность, уже начали понижать цену на курятину". Кроме того, по словам Патрушева, из Белоруссии и Казахстана в страну поступает мясо птицы, чтобы "чуть-чуть сбалансировать рынок".