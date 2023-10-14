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14 октября, 14:40

Минсельхоз отчитался о росте производства мяса птицы для обеспечения населения

В России увеличилось производство мяса птицы, при этом в приоритете обеспечение продукцией населения, а не заведений общепита. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минсельхоз РФ.

"Необходимо отметить, что внутренний потребительский рынок полностью обеспечен мясом птицы. Вместе с тем, по данным Национального союза птицеводов, приоритетным является удовлетворение потребностей населения в социально значимой продукции, в том числе через торговые сети", объяснили в ведомстве.

Так там отреагировали на жалобы ресторанов быстрого питания на дефицит куриного мяса. В Минсельхозе пояснили, что российские производители подключили все мощности для увеличения объёма выпускаемой продукции. В ведомстве ожидают "положительную динамику показателей в отрасли" к концу текущего года.

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Напомним, в России подорожали некоторые продукты. Больше всего выросли цены на лук и курицу. За год их стоимость увеличилась более чем на 25%. При этом многие производители винят в повышении цен именно ретейлеров и непрозрачное ценообразование. При этом, по данным Росстата, с начала этого года производство мяса птицы увеличилось на 1,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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Татьяна Миссуми
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