Минсельхоз отчитался о росте производства мяса птицы для обеспечения населения

В России увеличилось производство мяса птицы, при этом в приоритете обеспечение продукцией населения, а не заведений общепита. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минсельхоз РФ.

"Необходимо отметить, что внутренний потребительский рынок полностью обеспечен мясом птицы. Вместе с тем, по данным Национального союза птицеводов, приоритетным является удовлетворение потребностей населения в социально значимой продукции, в том числе через торговые сети", — объяснили в ведомстве.

Так там отреагировали на жалобы ресторанов быстрого питания на дефицит куриного мяса. В Минсельхозе пояснили, что российские производители подключили все мощности для увеличения объёма выпускаемой продукции. В ведомстве ожидают "положительную динамику показателей в отрасли" к концу текущего года.