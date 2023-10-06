Вирусолог объяснил, можно ли заразиться африканской чумой от сосисок
Эксперт Аграновский: Человек не может заразиться африканской чумой
Человек не может заразиться африканской чумой, а вот среди свиней может начаться эпидемия. Об этом каналу "Москва 24" рассказал вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
"Вирус не является патогенным для человека. Заболевание может заражать только свиней от свиней. Если мясо с геномом вируса попало в розницу — это в целом безопасно для людей", — успокоил Аграновский.
Но специалист отметил, что вирус опасен для свиней и может попадать в организм животного через грязь или с кормом.
Заражённое мясо изымают только ради безопасности животных, так как инфекция для них опасна. Об этом рассказал генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв.
"Вспышки на личных подсобных хозяйствах зачастую возникают в летне-осенний период, когда начинаются походы в лес за грибами. Человек проходит по тропе, где пробежал дикий заражённый кабан, и потом с травой на сапоге приносит болезнь в подворье к своим животным. Всё — в этот момент они уже пропали, настолько коварен этот вирус", — рассказал специалист.
Эксперт объяснил, что вирус не навредит человеку после употребления заражённой продукции, а толстые шкурки от колбасы и сосисок в деревнях пойдут на корм животным, может начаться эпидемия. Поэтому обычно мясо с АПЧ изымается с полок и сжигается.
Ранее сообщалось, что вирус африканской чумы свиней был найден в колбасе и сосисках в магазинах Югры. Из-за этой проблемы возможен рост цен на продукцию и её дефицит. Кроме того, недавно на Кубани в мясе из столовой нашли данный вирус. Также АЧС обнаружили в выброшенных на свалку трупах животных в Курской области.
ТАСС / Михаил Терещенко