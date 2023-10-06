Вирусолог объяснил, можно ли заразиться африканской чумой от сосисок

Человек не может заразиться африканской чумой, а вот среди свиней может начаться эпидемия. Об этом каналу "Москва 24" рассказал вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

"Вирус не является патогенным для человека. Заболевание может заражать только свиней от свиней. Если мясо с геномом вируса попало в розницу — это в целом безопасно для людей", — успокоил Аграновский.

Но специалист отметил, что вирус опасен для свиней и может попадать в организм животного через грязь или с кормом.

Заражённое мясо изымают только ради безопасности животных, так как инфекция для них опасна. Об этом рассказал генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв.

"Вспышки на личных подсобных хозяйствах зачастую возникают в летне-осенний период, когда начинаются походы в лес за грибами. Человек проходит по тропе, где пробежал дикий заражённый кабан, и потом с травой на сапоге приносит болезнь в подворье к своим животным. Всё — в этот момент они уже пропали, настолько коварен этот вирус", — рассказал специалист.