В трупах свиней, выброшенных на свалку в Курской области, нашли опасную болезнь

На несанкционированной свалке в Курской области обнаружили вирус африканской чумы свиней. Об этом сообщила в четверг, 14 сентября, пресс-служба правительства региона. В селе Прилепы Хомутовского района объявлен карантин. Специалисты оперативно приступили к ликвидации очага. На данный момент признаков заболевания у поголовья во всей округе не обнаружено.

"На несанкционированной свалке были обнаружены трупы домашних свиней. Специалисты районной ветстанции отобрали пробы и отправили в лабораторию. Получен положительный результат на наличие вируса АЧС", — сказано в сообщении правительства Курской области.

Африканская чума свиней — это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Возбудителем является вирус, который очень устойчив во внешней среде и способен сохраняться до ста и более дней в почве, навозе или охлаждённом мясе. Вакцин и методов лечения не существует, хотя в России тестируют потенциально работающий препарат. Всё свинопоголовье, куда попадает вирус, погибает.