На Кубани в мясе из столовой нашли вирус африканской чумы свиней

В Новороссийске, Калининском и Тихорецком районе Краснодарского края специалисты выявили объекты, инфицированные вирусом африканской чумы (АЧС). Об этом сообщили в телеграм-канале регионального оперативного штаба.

"В трёх районах Краснодарского края 15 сентября выявили инфицированные вирусом АЧС объекты. В Калининском районе, в лесопосадке на территории Куйбышевского сельского поселения, обнаружены два трупа свиньи и свиные продукты убоя от третьей свиньи. Все биологические отходы уничтожены, проведена дезинфекция", — рассказали в оперштабе.

Также в сообщении говорится, что в одной из столовых станицы Еремизино-Борисовской, расположенной в Тихорецком районе, обнаружено более 50 килограммов свинины, инфицированной вирусом АЧС. В ведомстве подчеркнули, что вся продукция выработана в АО фирма "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачёва и подлежит уничтожению. Помимо этого, следы вируса были обнаружены и в распределительном центре этой фирмы, находящемся в Новороссийске.

Африканская чума свиней — это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Вакцин и методов лечения не существует, хотя в России тестируют потенциально работающий препарат.