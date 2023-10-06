Вирус африканской чумы свиней найден в колбасе и сосисках в магазинах Югры
В Ханты-Мансийском автономном округе обнаружен вирус африканской чумы свиней (АЧС) сразу в нескольких марках колбас и сосисок. Об этом предупредили муниципальные власти нескольких поселений.
"В нашем округе обнаружили много партий продукции, заражённой вирусом африканской чумы свиней, которые поступили на продажу в регион", — уточнили в Администрации Югорска.
Аналогичную информацию сообщили и власти населённых пунктов в Берёзовском и Сургутском районах Югры. Речь идёт о таких марках, как ветчина "Филейская Столичная", колбаса "Докторская Вязанка", сосиски "Баварские", а также "Баварские с сыром" от производителя "Владимирский стандарт".
Как подчёркивается, вирус не опасен для человека, а только угрожает свиньям и кабанам. Поэтому сейчас есть вероятность, что болезнь может распространиться по свиноводческим фермам.
Ранее сообщалось, что хозяйства в России в последнее время всё чаще подвергаются атаке африканской чумы свиней (АЧС). Из-за этой проблемы возможен рост цен на продукцию и её дефицит. Так, на Кубани в мясе из столовой нашли данный вирус. Кроме того, АЧС обнаружили в выброшенных на свалку трупах животных в Курской области.
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