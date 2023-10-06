Вирус африканской чумы свиней найден в колбасе и сосисках в магазинах Югры

В Ханты-Мансийском автономном округе обнаружен вирус африканской чумы свиней (АЧС) сразу в нескольких марках колбас и сосисок. Об этом предупредили муниципальные власти нескольких поселений.

"В нашем округе обнаружили много партий продукции, заражённой вирусом африканской чумы свиней, которые поступили на продажу в регион", — уточнили в Администрации Югорска.

Аналогичную информацию сообщили и власти населённых пунктов в Берёзовском и Сургутском районах Югры. Речь идёт о таких марках, как ветчина "Филейская Столичная", колбаса "Докторская Вязанка", сосиски "Баварские", а также "Баварские с сыром" от производителя "Владимирский стандарт".