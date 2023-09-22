Врач рассказал, можно ли есть заражённое африканской чумой свиней мясо
Иммунолог Крючков: Африканская чума свиней не заражает людей — только животных
Хозяйства в России в последнее время всё чаще подвергаются атаке африканской чумы свиней (АЧС). Из-за этой проблемы возможен рост цен на продукцию и её дефицит. Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал "Вечерней Москве", как бороться с вирусом и в чём его опасность.
Так, по словам эксперта, людям вирус не угрожает. В группе риска находятся животные.
"На производстве были найдены лишь фрагменты генетического материала, ещё придётся доказать, что вирус там есть. Но если после проверки он будет обнаружен, значит, в сырое мясо попал вирус. Однако для людей никакой опасности нет, даже если человек съест заражённое мясо", — пояснил специалист.
Если вспышка возникает в скрытых местах, то эпидемия угрожает всем свиньям. Иммунолог перечислил способы, как передаётся чума:
- воздушно-капельным путём
- через насекомых
- при размножении через семенную жидкость.
Эксперт добавил, что вылечить заражённых животных не получится. Убой — единственный выход в сложившейся ситуации.
Африканская чума свиней — это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Вакцин и методов лечения не существует, хотя в России тестируют потенциально работающий препарат.
ТАСС / Юрий Смитюк