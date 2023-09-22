Врач рассказал, можно ли есть заражённое африканской чумой свиней мясо

Хозяйства в России в последнее время всё чаще подвергаются атаке африканской чумы свиней (АЧС). Из-за этой проблемы возможен рост цен на продукцию и её дефицит. Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал "Вечерней Москве", как бороться с вирусом и в чём его опасность.

Так, по словам эксперта, людям вирус не угрожает. В группе риска находятся животные.

"На производстве были найдены лишь фрагменты генетического материала, ещё придётся доказать, что вирус там есть. Но если после проверки он будет обнаружен, значит, в сырое мясо попал вирус. Однако для людей никакой опасности нет, даже если человек съест заражённое мясо", — пояснил специалист.

Если вспышка возникает в скрытых местах, то эпидемия угрожает всем свиньям. Иммунолог перечислил способы, как передаётся чума:

воздушно-капельным путём

через насекомых

при размножении через семенную жидкость.

Эксперт добавил, что вылечить заражённых животных не получится. Убой — единственный выход в сложившейся ситуации.