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22 сентября, 12:51

Врач рассказал, можно ли есть заражённое африканской чумой свиней мясо

Иммунолог Крючков: Африканская чума свиней не заражает людей — только животных

Хозяйства в России в последнее время всё чаще подвергаются атаке африканской чумы свиней (АЧС). Из-за этой проблемы возможен рост цен на продукцию и её дефицит. Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал "Вечерней Москве", как бороться с вирусом и в чём его опасность.

Так, по словам эксперта, людям вирус не угрожает. В группе риска находятся животные.

"На производстве были найдены лишь фрагменты генетического материала, ещё придётся доказать, что вирус там есть. Но если после проверки он будет обнаружен, значит, в сырое мясо попал вирус. Однако для людей никакой опасности нет, даже если человек съест заражённое мясо", пояснил специалист.

Если вспышка возникает в скрытых местах, то эпидемия угрожает всем свиньям. Иммунолог перечислил способы, как передаётся чума:

  • воздушно-капельным путём
  • через насекомых
  • при размножении через семенную жидкость.

Эксперт добавил, что вылечить заражённых животных не получится. Убой — единственный выход в сложившейся ситуации.

Африканская чума свиней — это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Вакцин и методов лечения не существует, хотя в России тестируют потенциально работающий препарат.

В трупах свиней, выброшенных на свалку в Курской области, нашли опасную болезнь

В трупах свиней, выброшенных на свалку в Курской области, нашли опасную болезнь

Ранее Лайф писал, что на Кубани в мясе из столовой нашли вирус африканской чумы свиней. Кроме того, АЧС обнаружили в выброшенных на свалку трупах животных в Курской области.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Дарья Нарыкова
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