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27 сентября, 20:40

В Киеве выявлена вспышка африканской чумы свиней

Вспышку африканской чумы свиней выявили в лесопарке Голосеевского района Киева

В Голосеевском районе Киева на территории лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа" была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Об этом рассказали в пресс-службе городского совета украинской столицы.

"В Голосеевском районе, на территории КП "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" зафиксирована вспышка африканской чумы свиней", — указано на сайте горсовета.

Киевское руководство приняло решение ввести карантин на территории района в радиусе десяти километров. Пока действуют ограничительные санитарные меры, будет запрещено торговать живыми свиньями, а также мясом без наличия сопроводительных ветеринарных документов.

Напоминаем, что на сегодняшний день вакцины от африканской чумы свиней не существует. Конечно, для человека она неопасна, а вот свиноводческим хозяйствам наносит большой урон.

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Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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