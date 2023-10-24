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Опубликовано 24 октября 2023, 12:43

Абрамченко: РФ за год соберёт около 140 млн тонн зерна — второй в истории урожай

Россия в этом году соберёт около 140 миллионов тонн зерна, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она отметила, что это станет вторым урожаем после рекордного 2022 года.

"Насколько я знаю, на сегодняшний день уже 137 миллионов тонн зерна собрано, пшеницы — около 90 [миллионов тонн]... По рекорду — это будет второй рекорд. В прошлом году у нас было 158 миллионов тонн, в этом году считаем — около 140 миллионов тонн", — сказала Абрамченко.

Вице-премьер также подтвердила прогноз Министерства сельского хозяйства по экспортному потенциалу в этом сельхозгоду — в 60 миллионов тонн зерна. Она подчеркнула, что наша страна будет уверенно занимать первое место по экспорту.

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Ранее стало известно об увеличении производства мяса птицы в России. Причём в приоритете обеспечение населения, а не заведений общественного питания.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Матвей Константинов
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