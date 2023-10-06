Минсельхоз РФ озвучил сроки начала поставок российского зерна в Африку
Глава Минсельхоза РФ Патрушев: Зерно отправится в Африку через месяц-полтора
Россия готова начать безвозмездную отправку зерна в африканские страны в течение ближайшего месяца. Об этом сказал журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
"Мы сейчас доделываем все документы. Я думаю, что в течение месяца-полутора уже поедут суда", — подчеркнул он.
Напомним, действие зерновой сделки было приостановлено по инициативе России 18 июля из-за игнорирования условий Москвы. Российский лидер Владимир Путин заявил, что реанимация сделки возможна после снятия санкций на экспорт из РФ. При этом Москва пообещала не оставлять Африку без сельхозпродукции, которая получила лишь 3% от всего объёма зерна в период действия сделки, остальное незаконно уходило в ЕС.
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