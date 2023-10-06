Минсельхоз РФ озвучил сроки начала поставок российского зерна в Африку

Россия готова начать безвозмездную отправку зерна в африканские страны в течение ближайшего месяца. Об этом сказал журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Мы сейчас доделываем все документы. Я думаю, что в течение месяца-полутора уже поедут суда", — подчеркнул он.