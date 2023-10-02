Великобритания отказалась направлять военные суда для вывоза зерна с Украины

"Грант Шэппс, внося ясность, заявил на конференции консерваторов, что он не ожидает развёртывания каких-либо кораблей Королевского флота в Чёрном море, чтобы разблокировать экспорт украинского зерна", — приводит его слова журналист газеты The Guardian Дэн Сабба в социальной сети X (бывший Twitter).

Вместе с тем он отметил, что Британия отказывается взять на себя обязательство потратить ещё 2,3 миллиарда фунтов стерлингов на военную помощь Украине в следующем году, несмотря на обещания бывшего главы МО Бена Уоллеса.

Напомним, на днях стало известно о том, что Великобритания может помочь в защите коммерческих судов в Чёрном море. Недавно вступивший в должность глава Министерства обороны страны Грант Шэппс назвал Британию военно-морской державой, а также выразил готовность помочь и дать совет, тем более что воды являются международными. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с Владимиром Зеленским во время его поездки в Киев.