Пушков приговорил идею британского министра обороны

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс, изучающий возможность отправки британских солдат на Украину, является настоящим маньяком. Так эту идею прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

"Каждый последующий хуже предыдущего. Вот этот маньяк войны по имени Грант Шэппс, новый министр обороны Британии, хочет отправить британские войска воевать на Украине. Степень безумства в Лондоне нарастает", — написал парламентарий в телеграм-канале.