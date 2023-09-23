Лавров: Россия компенсирует с избытком поставки зерна в страны Африки

Из всего объёма зерна, вывезенного в рамках черноморской инициативы, в беднейшие страны Африки попало лишь 3%. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы 78-й сессии Генассамблеи ООН.

"Только 3% из поставленного на рынки зерна пошло в бедные страны, которые включены в список Всемирной продовольственной программы", — сказал министр.

Он отметил, что весь объём продовольствия, попавший в беднейшие страны Африки во время действия украинской части черноморской инициативы, российская сторона компенсирует и ещё "добавит сверху даже".