Лавров: Россия компенсирует с избытком поставки зерна в страны Африки
Из всего объёма зерна, вывезенного в рамках черноморской инициативы, в беднейшие страны Африки попало лишь 3%. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы 78-й сессии Генассамблеи ООН.
"Только 3% из поставленного на рынки зерна пошло в бедные страны, которые включены в список Всемирной продовольственной программы", — сказал министр.
Он отметил, что весь объём продовольствия, попавший в беднейшие страны Африки во время действия украинской части черноморской инициативы, российская сторона компенсирует и ещё "добавит сверху даже".
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что возобновление зерновой инициативы с Турцией, ООН и Украиной о вывозе сельхозпродукции из черноморских портов возможно только после получения реальной отдачи по выводу сельскохозяйственной продукции из России на мировые рынки.
Действие зерновой сделки было приостановлено по инициативе России 18 июля из-за игнорирования условий Москвы. Вместе с тем РФ отозвала гарантии безопасности для судов в черноморском коридоре. 4 сентября по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом российский лидер Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ. 5 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с предложением по созданию механизма посредничества для возобновления сделки без прямого подключения к SWIFT. А Эрдоган призвал G20 выполнить ряд требований РФ.
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