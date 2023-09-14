МИД назвал главный критерий возвращения России к зерновой сделке

Возобновление зерновой инициативы с Турцией, ООН и Украиной о вывозе сельхозпродукции из черноморских портов возможно только после получения реальной отдачи по выводу сельскохозяйственной продукции из России на мировые рынки. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Возобновление инициативы возможно, как только будут выполнены те условия и получена реальная отдача от усилий по беспрепятственному доступу сельскохозяйственной продукции и удобрений из России на мировые рынки", — объяснил он в эфире телеканала "Россия 24", назвав это главным критерием.