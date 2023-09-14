МИД назвал главный критерий возвращения России к зерновой сделке
Возобновление зерновой инициативы с Турцией, ООН и Украиной о вывозе сельхозпродукции из черноморских портов возможно только после получения реальной отдачи по выводу сельскохозяйственной продукции из России на мировые рынки. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Возобновление инициативы возможно, как только будут выполнены те условия и получена реальная отдача от усилий по беспрепятственному доступу сельскохозяйственной продукции и удобрений из России на мировые рынки", — объяснил он в эфире телеканала "Россия 24", назвав это главным критерием.
Действие зерновой сделки было приостановлено по инициативе России 18 июля из-за игнорирования условий Москвы. Вместе с тем РФ отозвала гарантии безопасности для судов в черноморском коридоре. 4 сентября по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом российский лидер Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ. 5 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с предложением по созданию механизма посредничества для возобновления сделки без прямого подключения к SWIFT. А Эрдоган призвал G20 выполнить ряд требований РФ.
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