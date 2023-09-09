Глава Евросовета Мишель раскритиковал бесплатные поставки зерна из РФ в Африку

Решение России, Турции и Катара о бесплатном экспорте зерна в Африку — цинизм и неуважение к этим странам. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в ходе саммита G20, который проходит в Нью-Дели.

"Какой цинизм и неуважение к африканским странам в то время, как мы знаем, что Черноморская инициатива позволила экспортировать 30 миллионов тонн [украинского зерна], в основном в самые незащищённые страны", — сказал он.