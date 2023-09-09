Глава Евросовета Мишель раскритиковал бесплатные поставки зерна из РФ в Африку
Решение России, Турции и Катара о бесплатном экспорте зерна в Африку — цинизм и неуважение к этим странам. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в ходе саммита G20, который проходит в Нью-Дели.
"Какой цинизм и неуважение к африканским странам в то время, как мы знаем, что Черноморская инициатива позволила экспортировать 30 миллионов тонн [украинского зерна], в основном в самые незащищённые страны", — сказал он.
Мишель утверждает, что через разработанные Евросоюзом "коридоры солидарности" удалось экспортировать 40 миллионов тонн зерна.
Напомним, действие зерновой сделки было приостановлено по инициативе России 18 июля. Причиной стало полное игнорирование условий российской стороны другими участниками. Вместе с тем Россия отозвала гарантии безопасности для судов в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена. А в конце июля президент РФ Владимир Путин пообещал безвозмездно отправить в шесть стран Африки до 50 тысяч тонн зерна. Так, поставки будут осуществлены в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею.