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9 сентября, 14:21

Глава Евросовета Мишель раскритиковал бесплатные поставки зерна из РФ в Африку

Решение России, Турции и Катара о бесплатном экспорте зерна в Африку — цинизм и неуважение к этим странам. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в ходе саммита G20, который проходит в Нью-Дели.

"Какой цинизм и неуважение к африканским странам в то время, как мы знаем, что Черноморская инициатива позволила экспортировать 30 миллионов тонн [украинского зерна], в основном в самые незащищённые страны", — сказал он.

Мишель утверждает, что через разработанные Евросоюзом "коридоры солидарности" удалось экспортировать 40 миллионов тонн зерна.

Песков: Сроки поставки 1 млн тонн зерна беднейшим странам пока не определены

Песков: Сроки поставки 1 млн тонн зерна беднейшим странам пока не определены

Напомним, действие зерновой сделки было приостановлено по инициативе России 18 июля. Причиной стало полное игнорирование условий российской стороны другими участниками. Вместе с тем Россия отозвала гарантии безопасности для судов в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена. А в конце июля президент РФ Владимир Путин пообещал безвозмездно отправить в шесть стран Африки до 50 тысяч тонн зерна. Так, поставки будут осуществлены в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею.

Обложка ©

Freepik / jcomp

Светлана Оперук
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