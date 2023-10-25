Отопительный сезон начался в 79 регионах России

Тепло пришло в дома 79 регионов Российской Федерации. О начале отопительного сезона сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Отопительный период полностью начат в 79 регионах", — сказал министр.

По словам министра, частично отопительный период начат в Адыгее, Крыму, Краснодарском крае, Астраханской области, Дагестане и Севастополе. Отопление там включат после наступления холодов. Однако Файзуллин уточнил, что в Керчи батареи станут тёплыми уже завтра.

Министр отметил, что 99,6% многоквартирных домов России готовы к отопительному сезону. Объекты социальной сферы подготовлены на 99,9%, а общий уровень готовности инфраструктуры составляет 99,4%. Он добавил, что с таким количеством батарей справляются 72 тысячи котельных, 165 тысяч километров тепловых сетей и 706 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения.

Он рассказал, что паспорта готовности к сезону отопления получило 661 муниципальное образование. Работа идёт в соответствии с графиком до 15 ноября.