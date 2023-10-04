Россиян предупредили о возможных заболеваниях после включения отопления

После включения отопления в квартирах становится тепло, но при этом и сухо. Смена климата может обострить хронические заболевания. А какие именно, рассказал врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Так, по мнению медика, сухой и тёплый воздух может спровоцировать патологии дыхательных путей.

"Сухость воздуха провоцирует сухость слизистой, развивается отёк. Человеку становится трудно дышать через нос, и он начинает рефлекторно делать это через рот. А так как слизистая рта не может фильтровать болезнетворные бактерии, возникают фарингиты и тонзиллиты", — приводит слова эксперта "Вечерняя Москва".

Не только сухость воздуха может ухудшить самочувствие, но и пыль с пола, которая вместе с бактериями ведёт к ОРВИ и ОРЗ. По словам Кондрахина, человека начинают беспокоить обострённые хронические заболевания и аллергия.

Медик добавил, что в группу риска входят маленькие дети и люди с хроническими заболеваниями. Дети — потому что у них маленькие носовые ходы, которые чаще высыхают. А те, кто имеет проблемы с дыханием, болеют чаще из-за сниженного защитного барьера слизистой, уточнил Кондрахин.

Терапевт упомянул, что спастись от заболеваний в отопительный сезон помогут правильно организованные условия дома. Рекомендуется приобрести увлажнитель воздуха или прибегнуть к подручным средствам. Например, поставить тазик с водой около батареи. Эксперт заключил, что такие методы сохранят влажность слизистой и уменьшат вероятность развития болезней.