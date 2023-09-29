Как не "высохнуть" во время отопительного сезона — советы акне-эксперта

Наступление холодов и начало отопительного сезона всегда негативно сказываются на состоянии кожи. Резкие температурные перепады, морозный воздух на улице, сухой — в помещении, сильный ветер — всё это приводит к тому, что наша кожа становится склонной к сухости, шелушению, покраснениям и воспалениям. Как подготовиться к суровому сезону и не растерять красоту, Лайфу рассказала врач-дерматокосметолог, акне-эксперт, главный врач сети клиник Dr.Konstanta Екатерина Константиновская.

Чем ниже температура на улице, тем меньше становится и влажность воздуха, а в наших квартирах ещё суше — не более 20–25% при норме 40–60%. Также стрессом для нашей кожи являются уличный холодный ветер, обдувающий лицо, и большая разница температур воздуха на улице и дома.

"В таких условиях наша кожа начинает сохнуть, испаряя собственную влагу. Нарушается её кровоснабжение и истончается гидролипидный барьер, который препятствует излишнему испарению жидкости с поверхности кожи. Она становится более чувствительной и восприимчивой к условно-патогенным микроорганизмам, населяющим её поверхность, что особенно нежелательно для людей с проблемной кожей", — отметила Константиновская.

Врач-дерматокосметолог, главный врач сети клиник Dr.Konstanta Екатерина Константиновская. Фото предоставлено Лайфу

Врач дала советы, как пережить отопительный сезон без потерь для кожи:

Купить увлажнитель воздуха — он обеспечит оптимальный уровень влажности в квартире в отопительный сухой сезон.

Почаще проветривать помещение. Это улучшит микроклимат, а также защитит от болезней, ведь известно, что бактерии лучше размножаются в тёплых, непроветриваемых помещениях.

Пить больше воды — она обеспечивает увлажнение кожи "изнутри".

Пользоваться увлажняющими кремами, делать маски и салонные процедуры. Например, пройти курс биоревитализации.

В офисном помещении использовать термальную воду. Так вы мгновенно напитаете кожу влагой, поддержите её естественный pH и уберёте ощущение сухости и стянутости.

Полноценно и разнообразно питаться. Включайте в рацион побольше продуктов, содержащих ненасыщенные жиры (авокадо, оливковое масло, лосось).

А проблемной коже в этот период года требуется повышенное внимание. Перед выходом из тёплого помещения на холод пациентам с чувствительной, реактивной кожей дерматокосметолог советует использовать кольдкремы: они очень питательные и защищают от агрессивных климатических факторов. При появлении акне и розацеа лучше сразу обратиться к дерматологу, чтобы он помог подобрать подходящие средства.