Россиянам рассказали о позе, которая вызывает "сонные морщины"

С возрастом морщины и складки появляются на лице после сна и не исчезают со временем. Иначе они называются "линиями сна" или "сонными морщинами". Об этом рассказала врач – косметолог-дерматовенеролог клиники эстетической медицины "Время красоты" Шабаги Мадиева.

"Одним из ключевых факторов является качественный сон, который зависит от комфортной кровати, матраса и постельного белья. При этом важную роль играет то, на какой подушке спит человек, а также позиция во время сна", — сообщила Мадиева "Газете.ru".

Так, ночью лучше не укладываться на бок или живот. По мнению специалиста, такие позы вызывают ранние морщинки на шее, лице и в области декольте. Чаще всего они беспокоят людей за тридцать лет, у которых снижаются уровень коллагена, гиалуроновой кислоты и функции фибробластов. Кожа становится более чувствительной и тонкой. Косметолог добавила, что врач всегда поймёт, на какой стороне спит пациент, ведь именно там скапливается больше всего морщин.

Чтобы предотвратить появление "сонных морщинок", эксперт советует выбирать подушку средней или низкой высоты, потому что высокая содействует их образованию на шее и щеках.

"Рекомендуется спать лицом вверх. Использование дополнительных подушек поможет вам приучить себя ко сну на спине и предотвратить случайное переворачивание на живот или на бок во время сна. Использовать наволочку из комфортной, дышащей и мягкой ткани, которая не врезается в кожу на протяжении семи- – восьмичасового сна", — уточнила косметолог.

Ещё одна важная рекомендация: купите специальную анатомическую подушку с выемками для щёк. Они уменьшают отёки после сна и предотвращают образование глубоких морщин. Такая подушка особенно полезна тем, кто не может спать на спине, заключила специалист.