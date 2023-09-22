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22 сентября, 15:57

Россиянам рассказали о позе, которая вызывает "сонные морщины"

Косметолог Мадиева: Высокая подушка и сон на боку ведут к ранним морщинам

С возрастом морщины и складки появляются на лице после сна и не исчезают со временем. Иначе они называются "линиями сна" или "сонными морщинами". Об этом рассказала врач – косметолог-дерматовенеролог клиники эстетической медицины "Время красоты" Шабаги Мадиева.

"Одним из ключевых факторов является качественный сон, который зависит от комфортной кровати, матраса и постельного белья. При этом важную роль играет то, на какой подушке спит человек, а также позиция во время сна", — сообщила Мадиева "Газете.ru".

Так, ночью лучше не укладываться на бок или живот. По мнению специалиста, такие позы вызывают ранние морщинки на шее, лице и в области декольте. Чаще всего они беспокоят людей за тридцать лет, у которых снижаются уровень коллагена, гиалуроновой кислоты и функции фибробластов. Кожа становится более чувствительной и тонкой. Косметолог добавила, что врач всегда поймёт, на какой стороне спит пациент, ведь именно там скапливается больше всего морщин.

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Чтобы предотвратить появление "сонных морщинок", эксперт советует выбирать подушку средней или низкой высоты, потому что высокая содействует их образованию на шее и щеках.

"Рекомендуется спать лицом вверх. Использование дополнительных подушек поможет вам приучить себя ко сну на спине и предотвратить случайное переворачивание на живот или на бок во время сна. Использовать наволочку из комфортной, дышащей и мягкой ткани, которая не врезается в кожу на протяжении семи- – восьмичасового сна", — уточнила косметолог.

Ещё одна важная рекомендация: купите специальную анатомическую подушку с выемками для щёк. Они уменьшают отёки после сна и предотвращают образование глубоких морщин. Такая подушка особенно полезна тем, кто не может спать на спине, заключила специалист.

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Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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