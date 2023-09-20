На лбу написано: Как по морщинам на лице узнать характер и судьбу человека

Не существует людей с одинаковыми отпечатками пальцев, что уж говорить об одинаковых морщинах… Понятно, что когда человек постоянно испытывает определённые эмоции — радость, уныние или зависть, то "профильные" мышцы лица как бы приспосабливаются к темпераменту человека. Отсюда и теории о возможности "чтения лиц".

Люди разговаривают с окружающим миром на языке эмоций. При этом чем чаще они испытывают те или иные эмоции, тем сильнее они проявляются на коже лица — в виде морщин, заломов и других изменений. Впоследствии они могут довольно точно рассказать о характере, склонностях, привычках и даже о будущем человека.

О чём говорят горизонтальные морщины на лбу

Горизонтальные морщины на лбу выдают властного человека, правдоруба с успехом по жизни в любых начинаниях. Фото © Shutterstock

Человек, у которого морщины "прижились" на лбу, является настоящей открытой книгой. Эти метки говорят о благородстве, благоприятной судьбе, высоком статусе и долгой жизни. Такой человек всегда и везде старается говорить только правду. Даже несмотря на то, что из-за своей откровенности он может получить по шее. Персона с горизонтальными морщинами на лбу своенравна и эмоциональна, но никогда никому не желает зла. Всегда уважает чужие границы и не позволяет нарушать свои. Горизонтальные морщины на лбу говорят о прекрасной и благоприятной жизни. Такого человека ждёт успех в любом деле. Если заломы расположены близко к бровям, то не исключены небольшие неприятности.

Что расскажут о человеке вертикальные морщины между бровями

Как научиться читать лица людей: значение разных морщин и их влияние на характер человека. Фото © Shutterstock

Линии, находящиеся между бровями, говорят о том, что человека ждёт успешная правительственная деятельность. По жизни человек организатор и мыслитель. У него имеются все способности сделать успешную карьеру. Обладатель этих морщин является идеалистом, философом, прагматиком и мыслителем. Такой человек не любит много говорить, поэтому иногда производит впечатление замкнутого, но на самом деле это не так. Окружающие видят его как угрюмого и странного персонажа, но назвать его изгоем нельзя. Такому человеку комфортнее всего находиться самому по себе или же в компании близких людей. Только они позволяют ему раскрыться и быть самим собой — чутким, ранимым и глубоким.

Какой характер у человека, если у него есть "гусиные лапки"

Соотношение морщин на лице и характер человека. Фото © Shutterstock

Человек, возле уголков глаз которого находятся мелкие морщинки, чаще всего оказывается компанейским и жизнерадостным. Он должен всё время быть в центре внимания и вести активный образ жизни, при этом отличается приветливостью и общительностью. Всем нуждающимся придёт на помощь, однако обладатель "гусиных лапок" не любит, когда кто-то пытается кататься на его шее. Такой человек производит впечатление доброго, но в конфликтной ситуации покажет свои настоящие эмоции. Эти личности зачастую реализовывают себя в творческой деятельности.

Носогубные складки — у каких людей появляются

Носогубные складки говорят о человеке со сложной судьбой и нелёгкой жизнью. Фото © Shutterstock

Человек, у которого на лице появились глубокие носогубные складки, всегда и всего добивается сам, судьба его не балует. Нередко жизнь преподносит неприятные сюрпризы. Преодоление проблем помогает ему укрепить свой внутренний стержень и получить большой опыт. В глубине души человека видна грусть, а также скрытые душевные переживания. На первый взгляд может показаться, что такая персона пережила и повидала очень многое в своей жизни. Скорее всего, так и окажется.

Что о человеке расскажут морщинки на подбородке

Как по морщинам на лице выявить нрав и характер человека: подробная инструкция. Фото © Shutterstock