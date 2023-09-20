Что такое "кантри-стиль" на кухне и почему от него нужно избавиться — объясняет эксперт

Чтобы сохранить чистоту на кухне, необходимо избавиться от "кантри-стиля". Об этом заявила руководитель клининговой компании "Настенька" Анастасия Савчук. В беседе с РИА "ФедералПресс" эксперт раскрыла секреты убранного дома.

"Недаром сейчас моден минимализм — когда нет ничего на поверхности, это очень помогает в уборке. Максимально убирайте всё в ящички. Те же самые губки, перчатки, салфетки, средства для мытья посуды можно сложить в ящичек, закреплённый прямо под раковиной. Для жидкости для мытья посуды сейчас есть дозаторы, встроенные прямо в столешницу. Это облегчает повседневную уборку на кухне", — думает эксперт.

Специалист порекомендовала избавиться также от "кантри-стиля", когда на стенах висят половники и другая кухонная утварь, так как всё это пылится и требует уборки. После готовки Анастасия посоветовала не откладывать наведение порядка на потом, а сразу протереть все поверхности. Эксперт порекомендовала держать все продукты плотно закрытыми, чтобы избежать неприятных запахов.

По словам Савчук, чтобы не отмывать антресоли от жира, можно положить на поверхность шкафов под потолком бумагу и периодически её менять. Под кухней перед влажной уборкой необходимо пропылесосить, иначе не избежать появления в квартире тараканов.