Путин поручил кабмину разработать нацпроект по развитию космической сферы
Путин поручил разработать нацпроект по развитию космической сферы в 2024 году
В России будет разработан и утверждён национальный проект по развитию космической сферы. Такое поручение правительству дал глава государства Владимир Путин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли.
Российский лидер напомнил о существующем нацпроекте развития беспилотных летательных систем, который серьёзно повышает эффективность совместных усилий по формированию этого нового сектора.
"Безусловно, нацпроект позволяет собрать в единый кулак уникальные компетенции наших научных, инженерных школ, ресурсы государства и частного бизнеса", — подчеркнул Путин.
По мнению российского лидера, такой же подход требуется и для развития космического сектора отечественной экономики. В связи с этим он поручил правительству разработать и утвердить соответствующий национальный проект в срок до 1 июля 2024 года.
Лайф также рассказывал, что сегодня Путин подписал указ, утверждающий новую Климатическую доктрину Российской Федерации. До настоящего момента Климатическая доктрина страны определялась распоряжением президента от 2009 года.
t.me / "Роскосмос"