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26 октября, 19:44

Путин поручил кабмину разработать нацпроект по развитию космической сферы

Путин поручил разработать нацпроект по развитию космической сферы в 2024 году

В России будет разработан и утверждён национальный проект по развитию космической сферы. Такое поручение правительству дал глава государства Владимир Путин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли.

Российский лидер напомнил о существующем нацпроекте развития беспилотных летательных систем, который серьёзно повышает эффективность совместных усилий по формированию этого нового сектора.

"Безусловно, нацпроект позволяет собрать в единый кулак уникальные компетенции наших научных, инженерных школ, ресурсы государства и частного бизнеса", — подчеркнул Путин.

По мнению российского лидера, такой же подход требуется и для развития космического сектора отечественной экономики. В связи с этим он поручил правительству разработать и утвердить соответствующий национальный проект в срок до 1 июля 2024 года.

Путин пообещал поддержку проекту разработки космического ядерного буксира

Путин пообещал поддержку проекту разработки космического ядерного буксира

Лайф также рассказывал, что сегодня Путин подписал указ, утверждающий новую Климатическую доктрину Российской Федерации. До настоящего момента Климатическая доктрина страны определялась распоряжением президента от 2009 года.

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t.me / "Роскосмос"

Александр Юнашев
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