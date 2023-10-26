Путин поручил кабмину разработать нацпроект по развитию космической сферы

В России будет разработан и утверждён национальный проект по развитию космической сферы. Такое поручение правительству дал глава государства Владимир Путин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли.

Российский лидер напомнил о существующем нацпроекте развития беспилотных летательных систем, который серьёзно повышает эффективность совместных усилий по формированию этого нового сектора.

"Безусловно, нацпроект позволяет собрать в единый кулак уникальные компетенции наших научных, инженерных школ, ресурсы государства и частного бизнеса", — подчеркнул Путин.

По мнению российского лидера, такой же подход требуется и для развития космического сектора отечественной экономики. В связи с этим он поручил правительству разработать и утвердить соответствующий национальный проект в срок до 1 июля 2024 года.