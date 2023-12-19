Песков: Мечты Запада о проигрыше Путина на Украине не изменят хода событий

Позиция стран Запада, которые мечтают о поражении президента РФ Владимира Путина в конфликте на Украине, не изменит реального положения дел. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя высказывания главы британского МИД Дэвида Кэмерона о готовности Великобритании и Франции оказывать Киеву поддержку до тех пор, пока Москва не проиграет в противостоянии с ней.

"Наверное, мои коллеги из МИД будут это комментировать, но это продолжение хорошо известной позиции. Мы хорошо знаем эту позицию, она не может изменить хода событий", — сказал Песков, добавив, что такой подход приведёт лишь к дальнейшему истощению ресурсов и увеличению вовлечённости вышеперечисленных стран в конфликт на Украине.