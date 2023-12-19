Регион

Уведомления отключены

19 декабря, 09:56

Песков: Мечты Запада о проигрыше Путина на Украине не изменят хода событий

Позиция стран Запада, которые мечтают о поражении президента РФ Владимира Путина в конфликте на Украине, не изменит реального положения дел. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя высказывания главы британского МИД Дэвида Кэмерона о готовности Великобритании и Франции оказывать Киеву поддержку до тех пор, пока Москва не проиграет в противостоянии с ней.

"Наверное, мои коллеги из МИД будут это комментировать, но это продолжение хорошо известной позиции. Мы хорошо знаем эту позицию, она не может изменить хода событий", сказал Песков, добавив, что такой подход приведёт лишь к дальнейшему истощению ресурсов и увеличению вовлечённости вышеперечисленных стран в конфликт на Украине.

Политолог назвал истинную причину приезда нового главы МИД Британии Кэмерона в Киев

Политолог назвал истинную причину приезда нового главы МИД Британии Кэмерона в Киев

Ранее британский министр Кэмерон попытался объяснить мотивы Запада в борьбе с Россией. По словам дипломата, Кремль не остановится, когда одержит победу над киевским режимом.

Обложка ©

Kremlin.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Великобритания
  • Франция
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров