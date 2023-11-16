Политолог назвал истинную причину приезда нового главы МИД Британии Кэмерона в Киев

Политолог Александр Асафов связал приезд нового главы МИД Британии Дэвида Кэмерона в Киев для встречи с Владимиром Зеленским с "чёткими векторами", которые связаны с давлением на Россию, а также нанесением Москве экономического и какого-либо другого ущерба. Об этом он заявил в беседе с Лайфом.

"И в этом смысле стоит вспомнить, что Соединённые Штаты и другие страны сосредоточились на военной помощи Украине лишь с началом специальной военной операции, а британцы начиная с 2014 года десятки тысяч украинских военных обучили. То есть они этот процесс начали достаточно давно, исходя из своих соображений, своих стратегических целей и задач", — сказал эксперт.

Политолог уверен, что британцы придерживаются своей линии, в рамках которой они ранее спровоцировали начало поставок в Незалежную танков и ракет, чего не хотели делать ни американцы, ни немцы. Всё это выдвигает Британию на первое место в антироссийском тренде. Более того, Лондон "всячески хочет его усилить". Именно поэтому, по словам политолога, события на Ближнем Востоке для Британии менее приоритетны, чем для США.

Кэмерон же, объясняет Асафов, является "сильным игроком, которого пришлось вытащить, что называется, со скамейки запасных". Именно он в настоящее время показывает важные приоритеты своим визитом в Киев.