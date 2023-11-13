Бывший премьер Дэвид Кэмерон возглавил МИД Британии

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон (занимал пост с 2010 по 2016 год) стал новым главой МИД Соединённого Королевства. Об этом говорится в сообщении канцелярии Риши Сунака.

Такие перестановки произошли из-за того, что сегодня премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил главу МВД Суэллу Браверман за критику действий полиции во время пропалестинских митингов, которые она назвала "маршами ненависти". Её место на посту министра внутренних дел занял глава МИД Джеймс Клеверли, и уже на его пост был назначен Кэмерон.