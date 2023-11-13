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13 ноября, 10:09

Сунак уволил главу МВД за критику работы полиции на пропалестинских протестах

Премьер Сунак уволил главу МВД Британии Суэллу Браверман

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил главу МВД Суэллу Браверман за критику действий полиции во время пропалестинских митингов в Лондоне.

"Премьер-министр оказался вынужден принять меры после того, как г-жу Браверман обвинили в подрыве оперативной независимости полиции и доверия общества к ней", — говорится в публикации телеканала Sky News.

В издании отметили, что оппозиционные и консерваторские партии страны назвали заявления Браверман о протестах в поддержку Палестины "оскорбительными" и "подстрекательскими". Ранее экс-глава МВД охарактеризовала митинги как "марши ненависти", а также сравнила их с акциями ирландских республиканцев в Северной Ирландии. Она также добавила, что полиция подыгрывает левым силам, разрешая такие мероприятия.

Сотни тысяч человек вышли на улицы Лондона, чтобы поддержать Палестину

Сотни тысяч человек вышли на улицы Лондона, чтобы поддержать Палестину

Ранее в центре Лондона прошли массовые акции в поддержку Палестины. Тысячи человек вышли на улицы британской столицы с требованием о том, чтобы Израиль немедленно прекратил атаковать сектор Газа и наносить удары по палестинцам.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Александра Мышляева
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