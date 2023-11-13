Сунак уволил главу МВД за критику работы полиции на пропалестинских протестах

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил главу МВД Суэллу Браверман за критику действий полиции во время пропалестинских митингов в Лондоне.

"Премьер-министр оказался вынужден принять меры после того, как г-жу Браверман обвинили в подрыве оперативной независимости полиции и доверия общества к ней", — говорится в публикации телеканала Sky News.

В издании отметили, что оппозиционные и консерваторские партии страны назвали заявления Браверман о протестах в поддержку Палестины "оскорбительными" и "подстрекательскими". Ранее экс-глава МВД охарактеризовала митинги как "марши ненависти", а также сравнила их с акциями ирландских республиканцев в Северной Ирландии. Она также добавила, что полиция подыгрывает левым силам, разрешая такие мероприятия.